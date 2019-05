Domenico Marocchino, l'esterno che scattava anche fuori dal campo

"Mi sentivo un calciatore, ma la vita d' atleta non faceva per me". Parlava così di se stesso Domenico Marocchino, in una vecchia intervista in cui ripercorreva i passi salienti della sua avventura in Serie A. Esterno d'attacco cresciuto nelle giovanili della Juventus, in molti non praticamente mai capito quale fosse il suo vero ruolo. Seconda punta o tornante a tutta fascia? Il dubbio non fu mai sciolto, ma Marocchino è riuscito a togliersi comunque buone soddisfazioni, tanto in campo quanto nei locali notturni. Dopo la trafila nelle giovanili bianconere, iniziò un giro di trasferimenti fra Juniorcasale, Cremonese e Atalanta che alla fine lo riportò alla sua Juve, dal '79 all'83. La migliore stagione fu quella dell'81-'82, quando Marocchino giocò da titolare sotto la guida del Trap. Poi gli arrivi di acclamati campioni come Platini e Boniek gli tolsero spazio e nell'83 arrivò il passaggio alla Sampdoria. L'esperienza genovese fu però breve e coincise con le ultime apparizioni in A, visto che a fine stagione scelse di scendere di categoria per sposare la causa del Bologna. All'attivo, anche una presenza con la Nazionale italiana. Alla fine della carriera il suo palmares vedrà due campionati e una Coppa Italia, tutti vinti con la Juventus. Oggi Marocchino compie 62 anni.

