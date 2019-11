Spillo Altobelli, dai successi con l'Inter al Mundial dell'82

© foto di Andrea Pasquinucci

Attaccante rapido con ottima tecnica e forte nel gioco aereo, Alessandro Spillo Altobelli è nato calcisticamente nel Latina. Dal '74 al '77 gioca al Brescia, poi 11 anni di Inter. Nell'88-'89 giocò nella Juve, prima di chiudere la carriera al Brescia nel '90. Le più grandi soddisfazioni se le è tolte con la maglia dell'Inter sulle spalle, centrando diversi successi nazionali, ma anche e soprattutto con la maglia dell'Italia con cui ha vinto il Mondiale dell'82, seppur non da protagonista assoluto (segnò comunque la rete del 3-0 nella finale con la Germania). Giocherà titolare e sosterrà tutto il peso dell'attacco nel successivo Mondiale dell'86. In carriera ha vinto uno Scudetto, due Coppe Italia e, come detto, il Mondiale dell'82. Oggi Alessandro Altobelli compie 64 anni.

Sono nati oggi anche Fabio Grosso, Alvaro Pereira e Tin Jedvaj.