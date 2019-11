Milos Krasic, il nuovo Nedved. Rimasto solo una meteora bianconera

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Milos Krasic, meteora e rimpianto bianconero. Nato a Kosovska Mitrovica, in Serbia, ha iniziato la sua carriera da professionista al Vojvodina, dove ha esordito in prima squadra nella stagione 2000/2001. Dopo quattro stagioni il passaggio al CSKA Mosca, dove si è fatto conoscere totalizzando 229 presenze e 33 reti. Successivamente la Juventus lo ha portato in Italia, nell'estate 2010 e per la sua capigliatura e la facilità di corsa fu subito etichettato come il nuovo Nedved. Molto positivo il suo primo campionato in bianconero, con 33 partite giocate e 7 gol realizzati, ma l'anno successivo, complici anche i tanti infortuni, non riuscì a ripetersi e nel 2012 fu il Fenerbahce a puntare su di lui, senza che l'esterno riuscisse però a tornare decisivo. Successivamente l'esperienza al Bastia e nell'agosto 2015 il passaggio al Lechia Danzica, club in cui rimase fino al 2018. Con la Nazionale serba ha invece disputato 46 gare segnando 3 reti. Il suo palmares vanta due campionati russi, quattro coppe e altrettante supercoppe di Russia, uno Scudetto, una coppa di Turchia e una Coppa UEFA. Oggi Krasic compie 35 anni.

Sono nati oggi anche Mark Hughes, Alfio Basile, Damiano Ferronetti e Tiberio Guarente.