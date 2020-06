Pasquale Bruno, O'Animale che ha vinto con Torino e Juventus

Nato in Salento, Pasquale Bruno è considerato uno dei personaggi più discussi e amati dalla propria tifoseria della storia del calcio italiano. Soprannominato 'O Animale' per la sua durezza e grinta in campo, Bruno nacque calcisticamente nel Lecce. In carriera ha collezionato oltre 100 ammonizioni e tanti cartellini rossi, oltre a numerose giornate di squalifica, talvolta per i suoi interventi, talvolta per le reazioni derivanti dalle decisioni arbitrali. Passato al Como, nell'87 arrivò la grande chiamata, quella della Juventus. Il difensore ringrazierà sempre la Juventus per l'occasione, ma nel '90 passò al Torino, squadra di cui diventerà poi tifoso. Dopo 3 stagioni granata, passerà alla Fiorentina. Poi di nuovo Lecce, prima di chiudere la carriera in Inghilterra, prima con l'Hearts, poi col Wigan. In carriera Bruno ha vinto due Coppe Italia, una Coppa UEFA e una Mitropa Cup. Oggi Pasquale Bruno compie 58 anni.

Sono nati oggi anche José Ernesto Sosa e Andrej Kramaric.