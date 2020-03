Samuel Eto'o, due triplete in carriera. E un numero infinito di trofei

Samuel Eto'o, uno degli attaccanti più forti e prolifici dei nostri tempi. Scoperto dal Real Madrid, con il quale ha esordito nella Liga spagnola nella stagione 1998/99, fu il Maiorca a capire realmente le sue potenzialità acquistandolo nel gennaio del 2000. E alle Baleari Eto'o vinse la sua prima Copa del Rey, nel 2003. La stagione successiva fu il Barcellona a puntare su di lui e con la maglia blaugrana ha raggiunto livelli altissimi, segnando la bellezza di 129 gol in 199 partite. A causa di alcuni dissidi con Guardiola lasciò il club blaugrana nell'estate 2009 per trasferirsi all'Inter e con i nerazzurri mise a segno 53 reti in 102 presenze, vincendo lo storico triplete del 2010, alla sua prima stagione a Milano. Nell'agosto 2011 passò poi all'Anzhi, prima di girovagare tra Chelsea, Everton, Sampdoria, Antalyaspor e Konyaspor. Con la maglia della sua Nazionale ha invece siglato 56 gol in 118 partite, score che lo rende il migliore marcatore di tutti i tempi del Camerun. Nella sua carriera l'attaccante ha vinto: due Copa del Rey, tre titoli della Liga, due Supercoppe di Spagna, uno Scudetto, due Coppe Italia, una Supercoppa italiana, una Coppa Intercontinentale, tre Champions League, un Mondiale per Club, due Coppe d'Africa e un Oro Olimpico. Fra gli altri suoi record, occorre ricordare di come sia l'unico giocatore ad aver vinto il Triplete con due club diversi. Oggi Samuel Eto'o compie 39 anni.

Sono nati oggi anche Michele Paramatti, Michele Serena, Lassana Diarra, Ivan Rakitic, Etrit Berisha, Maxime Gonalons, Ivan Piris, Alfred Duncan Josip Posavec.