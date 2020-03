Vittorio Pozzo, 1934-1938: due Mondiali e le Olimpiadi. Storia azzurra

vedi letture

Due Mondiali, una medaglia d’oro Olimpica e due coppe internazionali, questo il Palmarès come allenatore di Vittorio Pozzo con la Nazionale Italiana. Dopo un’esperienza come calciatore nel Grasshoppers e nel Torino, Pozzo diventa allenatore dell'Italia, per la prima volta nel 1912 in occasione delle Olimpiadi di Stoccolma. Tra il 1912 e il 1922 allena il Torino, poi rientra nel giro della Nazionale nel 1921, e nel 1924 guida la selezione olimpica ai giochi parigini. Altra pausa dalla Nazionale e breve parentesi per due stagioni sulla panchina rossonera e poi il grande e definitivo ritorno alla guida degli azzurri, per una lunga carriera tra il 1929 e il 1948 corredata da tantissime vittorie. Unico allenatore italiano ad aver vinto due Mondiali consecutivamente: l’edizione del 1934 e del 1938, framezzate dalla vittoria alle Olimpiadi berlinesi del 1936. Pozzo oltre ad essere un allenatore carismatico e vincente, è stato anche un validissimo tattico. La sua rivoluzione è consistita nella creazione di un modulo, con l’arretramento dei difensori laterali e delle mezzali e lo spostamento del difensore centrale a sostegno del centrocampo per farne un centromediano. Oggi sono passati 133 anni dalla nascita di Vittorio Pozzo.