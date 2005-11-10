Genoa-Venezia, le probabili formazioni: Messias e Baldanzi si giocano una maglia

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Genoa-Venezia:

Come arriva il Genoa

Ritorno alla difesa a quattro per Daniele De Rossi? Potrebbe essere. Dopo il ko dell'Olimpico il tecnico rossoblù potrebbe riproporre una retroguardia davanti a Bijlow con Sabelli a destra, Marcandalli e Ostigard in mezzo a Vasquez a sinistra. A centrocampo con Frendrup dovrebbe esserci il rientrante Traoré con Osmajic in attacco supportato da Ellertsson a destra, uno fra Messias e Baldanzi al centro ed El Shaarawy a sinistra. (da Genova, Andrea Piras)

Come arriva il Venezia

Dopo il primo successo in campionato il tecnico del Venezia, Davide Nicola, potrebbe confermare gli undici che hanno steso il Napoli anche nella trasferta di Genova. Da valutare le condizioni di Bella-Kotchap e Busio: sono entrambi alla fine del percorso riabilitativo, ma è più facile che puntino alla panchina contro l'Inter. Ancora out Correia. Davanti a Stankovic in difesa può toccare dunque ad Halhal (insidiato da Schingtienne), Moreno e Juan Jesus. Sulle due fasce, nel 3-5-2, favoriti Hainaut e Haps. Kike Perez, Sohm e Basic in mezzo, con la coppia formata da Yeboah e Adams in avanti. (da Venezia, Daniele Najjar)