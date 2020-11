Le probabili formazioni di Atalanta-Liverpool: Ilicic favorito su Muriel, Klopp perde pure Fabinho

"A volte nel calcio non vince sempre il più forte", parola di Gian Piero Gasperini. Già da diverse stagioni l'Atalanta ha messo a dura prova qualunque formazione di livello, non ultima il PSG nei quarti di finale dello scorso anno. Adesso la Dea ci riprova, lo farà nel suo stadio ma l'avversario è di quelli tosti: il Liverpool di Jurgen Klopp. Una sfida affascinante, due squadre che puntano a vincere e divertire. Lo stesso tecnico dei Reds ha sottolineato la difficoltà di questo match anche per i campioni d'Inghilterra che solo due stagioni fa hanno alzato al cielo la coppa dalle grandi orecchie. In palio c'è il primato del Gruppo D, Atalanta infatti a quota quattro punti dopo il pari con l'Ajax e Liverpool a punteggio pieno. Fare risultato questa sera significherebbe, per la vincitrice, avere già un bel pezzo di qualificazione agli ottavi in tasca. Dea che proverà a scrivere una pagina di storia, Reds che invece proveranno ad imporre la loro supremazia in campo europeo.

COME ARRIVA L'ATALANTA - Poteva arrivare in condizioni migliori la squadra di Gian Piero Gasperini a questo appuntamento, tornati alla vittoria in campionato contro il Crotone ma portandosi dietro qualche piccolo problema soprattutto in difesa. Toloi e Romero hanno accusato qualche problema nella trasferta calabrese, entrambi recuperati e regolarmente convocati ma l'argentino Palomino rimane in preallarme vista anche l'assenza di Caldara. A centrocampo stringe i denti Hateboer, anche lui uscito malconcio dalla sfida dello Scida. L'olandese ci sarà mentre non recupera Gosens, al suo posto Mojica che sta facendo un po' di fatica ad imporsi nello scacchiere bergamasco. Non dovrebbe esserci nessuna sorpresa in avanti, si va verso la conferma di Josip Ilicic a scapito di Muriel con Gomez e Zapata.

COME ARRIVA IL LIVERPOOL - Se Gasperini ha qualche piccolo problema dietro, non si può dire di meglio per Jurgen Klopp. L'assenza di Virgil Van Dijk è di quelle che pesano al quale si aggiunge un'altra tegola: out per infortunio anche Fabinho. Il brasiliano aveva preso in mano le redini della retroguardia in assenza dell'olandese e salterà la sfida del Gewiss Stadium. Al fianco di Joe Gomez quindi ci sarà il giovanissimo Williams con sugli esterni Alexander-Arnold e Robertson. Non al meglio Thiago Alcantara, l'esperto Milner in mezzo al campo che vince il ballottaggio con Curtis Jones. In avanti il solito tridente formato da Salah, Firmino e Mané anche se non è da scartare l'ipotesi dell'utilizzo anche dal primo minuto di Diogo Jota.