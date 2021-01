Le probabili formazioni di Juventus-Udinese: panchina per i recuperati Chiellini e Demiral

Di seguito le probabili formazioni e le ultime dai campi di Juventus-Udinese, raccolte dai nostri inviati.

▪ Juventus-Udinese: domenica 3 gennaio ore 20.45

▪ Stadio: Allianz Stadium

▪ Diretta tv a cura di DAZN

COME ARRIVA LA JUVENTUS - Andrea Pirlo e la sua Juve si tuffano nel primo appuntamento del nuovo anno con l’obiettivo di dimenticare immediatamente il brutto KO contro la Fiorentina. Spazio a Szczesny tra i pali con Danilo, De Ligt, Bonucci e Alex Sandro a comporre la retroguardia difensiva considerata l’assenza per squalifica di Cuadrado. Panchina per i pienamente recuperati Chiellini e Demiral. In mezzo al campo i bianconeri ripartono da McKennie con, al suo fianco, uno fra Bentancur, favorito, e Arthur; ai loro lati spazio per Chiesa a destra e Ramsey, avanti ma in ballottaggio con Kulusevski, a sinistra. Davanti coppia gol composta da Ronaldo e Morata con partenza dalla panchina per Dybala.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, McKennie, Ramsey; Morata, Ronaldo.

COME ARRIVA L'UDINESE - Deve rinunciare a Becao per squalifica Luca Gotti, che quindi si affiderà a De Maio in difesa insieme a Bonifazi e Samir davanti all'intoccabile Musso. Sulle fasce Zeegelaar e Larsen, completano il centrocampo De Paul e Pereyra, con Walace in vantaggio su Arslan per il posto di volante di centrocampo. Davanti Lasagna può essere riconfermato visto che sia Deulofeu che Forestieri non sono al meglio. Insieme a lui ci sarà Pussetto.

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Bonifazi, Samir; Larsen, De Paul, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Lasagna, Pussetto.