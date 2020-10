Le probabili formazioni di Krasnodar-Chelsea: russi in emergenza, occasione per i Blues

Fischio d'inizio alle 18.55. Live, pagelle del match e dichiarazioni dei protagonisti su TMW.

Nella giornata di oggi si completa la 2^ giornata della fase a gironi della Champions League 2020/21. Tra i due match che aprono le danze figura Krasnodar-Chelsea: formazioni appartenenti al Gruppo E (completato da Siviglia e Rennes). La 1^ giornata di questo girone si è conclusa con due pareggi, mantenendo inalterato l'equilibrio e rendendo il turno odierno ancora più importante. I Blues sono favoriti, ma in queste prime settimane di Champions non sono mancate certo le sorprese. Appuntamento alle 18.55, dirige il match il Sig. Ali Palabiyiki.

COME ARRIVA IL KRASNODAR - Fare di necessità virtù per tentare l'impresa. Il Krasnodar si avvicina alla sfida con il Chelsea con questo tipo di approccio, viste le numerose assenze che deve fronteggiare. Tra infortuni e giocatori positivi al Covid, sono ben 7 gli elementi che non saranno a disposizione del tecnico Murad Musaev. A questi potrebbero aggiungersi anche Berg, Olsson e Sorokin, la cui disponibilità è ancora in dubbio. Difficoltà che il Krasnodar proverà a superare puntando sulla forza del gruppo, cercando di dare continuità al pari con il Rennes e levandosi così di dosso i panni di squadra materasso del girone.

COME ARRIVA IL CHELSEA - Trovare un equilibrio tra fase offensiva e difensiva. Un obiettivo che si pone il Chelsea in vista del match contro il Krasnodar, dopo le contraddittorie prestazioni fornite nelle scorse settimane. I Blues sono reduci da due 0-0 contro Siviglia e Manchester United, dopo aver segnato e subito gol in grande quantità nei match precedenti. Sistemata la fase difensiva, la squadra di Frank Lampard deve tornare a concretizzare il proprio gioco visto il potenziale offensivo a disposizione. Compito che, contro i russi, verrà affidato al trio Pulisic-Havertz-Mount e al centravanti Werner,