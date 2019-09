Le probabili formazioni di Brescia-Juventus: riposo CR7, si scalda Balo

Le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Prime quaranta gare di Serie A già alle spalle, è tempo di turno infrasettimanale, il primo del campionato 2019/20: le sfide Hellas Verona-Udinese e Brescia-Juventus apriranno la quinta giornata, poi spazio a ben sette gare serali domani e al posticipo del giovedì tra Torino e Milan. Di seguito le ultime dai campi grazie al contributo dei nostri inviati:

COME ARRIVA IL BRESCIA: Corini ritrova Mario Balotelli dopo quattro giornate, senza dimenticare il rientro di un uomo di esperienza in mediana come Dessena. Gli unici ballottaggi riguardano i tre in attacco, probabile Romulo si schiererà dietro le punte, con Balotelli che contenderà il posto al capocannoniere delle Rondinelle, Alfredo Donnarumma. Ayé dovrebbe essere l'altro attaccante, mentre in difesa ancora Sabelli e Mateju laterali, con Chancellor e Cistana centrali. Bisoli, Tonali e il rientrante Dessena compongono la cerniera centrale.

COME ARRIVA LA JUVENTUS: la notizia, ventilata già da Sarri in conferenza, è stata confermata dalla lista dei convocati: Cristiano Ronaldo non è tra questi. Pronto al rientro Khedira in mezzo e Higuain in attacco, Dybala dovrebbe allargarsi a destra e vivere la sua seconda gara da titolare in stagione. Bernardeschi o Ramsey nel ruolo di trequartista, mentre in difesa Demiral fa coppia con De Ligt, con Bonucci e Danilo verso la panchina. Davanti al rientrante Szczesny potrebbe esserci Cuadrado a destra e Alex Sandro a sinistra.