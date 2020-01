Le probabili formazioni di Brescia-Lazio: Immobile-Caicedo dal 1'

18^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Il ritorno di Ibra, il rinnovato Genoa di Nicola, l'esordio di Iachini e la sfida del futuro bianconero Kulusevski alla "sua" Atalanta: questi i temi di interesse principali del 18° turno di Serie A, che si sposta di un giorno, sviluppandosi tra domenica pomeriggio e lunedì sera. Di seguito le probabili formazioni della sfide del prossimo turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime su Brescia-Lazio, sfida delle 12.30 di domenica che verrà trasmessa da Sky:

COME ARRIVA IL BRESCIA - Pochi dubbi per Eugenio Corini, ancora alle prese con i problemi muscolari di Ndoj. A centrocampo confermati Bisoli e Romulo a supporto di Tonali, con Spalek vertice alto. In attacco Balotelli e Torregrossa, con Donnarumma ancora dalla panchina. Sabelli, Cistana e Chancellor sono sicuri di un posto in difesa, mentre Mateju al posto di Martella, fuori per una sindrome influenzale. In porta confermato Joronen.

COME ARRIVA LA LAZIO - Sorpresa a Formello questa mattina perché nell'undici titolare provato da Inzaghi per la gara di domani contro il Brescia ci sono Correa, Immobile e Caicedo. I due saranno i riferimenti offensivi, mentre l'argentino potrebbe arretrare come intermedio vista l'assenza di Luis Alberto. Mancherà per squalifica anche Leiva e il suo posto verrà preso da Parolo, con Cataldi non al meglio in panchina.