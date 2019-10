Le probabili formazioni di Cagliari-SPAL: Nainggolan sarà il trequartista

8^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Torna il campionato con l'ottava giornata di Serie A. Si comincia con Lazio-Atalanta (anticipo del sabato alle 15), si chiude con Brescia-Fiorentina (posticipo del lunedì): in mezzo, le reazioni per il cambio in vetta e la curiosità di vedere il nuovo Milan di Pioli. Di seguito, con ordine, le probabili formazioni per le sfide del weekend, grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com dai campi d'Italia:

COME ARRIVA IL CAGLIARI - Maran riparte da una certezza: Fabio Pisacane ha recuperato pienamente dall'infortunio rimediato all'Olimpico di Roma e sarà regolarmente al centro della difesa rossoblù, in coppia con capitan Ceppitelli. Sulle fasce spazio alle giovani frecce Pinna (al posto di Cacciatore) e Pellegrini. A centrocampo il trio formato da Cigarini, Nandez e Ionita, favorito sul croato Rog alle prese con qualche acciacco muscolare. Nainggolan sarà il trequartista, con il dubbio legato a Joao Pedro: in caso di pieno recupero del brasiliano, sarà lui a giocare in avanti con Simeone, altrimenti spazio a Castro sulla trequarti insieme all'ex Inter e Roma.

COME ARRIVA LA SPAL - La formazione estense si avvicina al match con il Cagliari con il dubbio Vicari. Le condizioni del difensore infatti verranno valutate nelle prossime ore e poi Semplici farà le sue scelte. Per il resto, la formazione rispecchierà quella tipo, con Berisha tra i pali e la difesa a tre composta da Cionek, Tomovic e Felipe. A centrocampo, assente per squalifica Strefezza, motivo per cui verrà al suo posto schierato Sala, insieme a Kurtic, Missiroli, Murgia e Reca. In attacco confermata la coppia Petagna-Floccari, con Di Francesco che tornerà a disposizione contro il Napoli.