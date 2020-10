Le probabili formazioni di Crotone-Atalanta: occasione per Lammers, Covid permettendo

vedi letture

Dopo un'altra settimana di coppe, con bilancio agrodolce per le squadre italiane impegnate in Europa e quasi unanimemente positivo per le squadre di Serie A impegnate in Coppa Italia, è tempo di tornare a pensare al campionato. Distribuite in tre giorni ci sono le dieci partite del sesto turno di Serie A, il penultimo prima della sosta di novembre. Di seguito tutte le probabili formazioni di Crotone-Atalanta, raccolte dai nostri inviati.

▪ Crotone-Atalanta - Sabato, ore 15.00 all'Ezio Scida, 6^ giornata di campionato

▪ Arbitra Federico Dionisi, della sezione dell'Aquila

▪ Classifica: Crotone 1 punto, Atalanta 9 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA IL CROTONE - Rispetto alla gara con il Cagliari potrebbero esserci ancora dei cambiamenti in difesa per i pitagorici, alle prese tra l'altro con un nuovo caso di Covid-19 nelle ultime ore (che ha fatto saltare la conferenza di Stroppa, ndr). Marrone al momento è un vantaggio nel ballottaggio con Golemic, accanto a lui Luperto e Magallan. Con Cigarini squalificato, dovrebbe scoccare l’ora di Petriccione in regia, poi Benali e Vulic (non Molina, risultato positivo al Covid-19) mezzali, con Reca e Pedro Pereira sugli esterni. In attacco Simy-Messias.

COME ARRIVA L'ATALANTA - Martedì ci sarà il Liverpool, poi l'Inter. Proprio per questo motivo Gasperini sta pensando a un bel po' di cambi nello schieramento iniziale che affronterà la trasferta dello Scida. Gollini può tornare tra i pali dopo l'infortunio subito ad agosto proprio contro i nerazzurri di Conte. Sutalo, Romero e Palomino nella linea difensiva, con Pasalic e Pessina in mediana. Freuler, vista l'assenza di De Roon, può partire dalla panchina. Hateboer e Mojica, invece, andranno a posizionarsi sulle corsie esterne. Malinovskyi è il candidato a partire dal primo minuto per lasciare a riposo il Papu Gomez, con Lammers e Muriel a completare lo schieramento: Zapata e Ilicic, salvo sorprese dell'ultimo minuto, potrebbero rimanere a riposo, almeno per un tempo.