Le probabili formazioni di Fiorentina-Sampdoria: Gabbiadini da valutare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prime quattro gare di Serie A già alle spalle, è tempo di turno infrasettimanale, il primo del campionato 2019/20: le sfide Hellas Verona-Udinese e Brescia-Juventus apriranno la quinta giornata, poi spazio a ben sette gare serali domani e al posticipo del giovedì tra Torino e Milan. Di seguito le ultime dai campi grazie al contributo dei nostri inviati:

COME ARRIVA LA FIORENTINA: possibile il ritorno al 4-3-3 per la sfida alla Sampdoria, con Montella chiamato a tornare al successo dopo la fine del ciclo terribile di inizio stagione. Favorito Vlahovic su Boateng al centro del tridente, mentre Caceres dovrebbe essere l'escluso in difesa. A centrocampo ballottaggio Benassi/Castrovilli, mentre vanno verso la conferma Pezzella, Milenkovic, Pulgar, Badelj, Chiesa e Ribery.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA: Di Francesco ha l'idea di confermare in toto la formazione che ha battuto il Torino, ma ha gli acciaccati Gabbiadini e Ferrari con cui fare i conti, entrambi usciti contusi dalla sfida del Ferraris. Possibile che nella difesa a tre completata da Bereszynski e Colley si schieri Murillo. A centrocampo sulle corsie ancora Depaoli e Murri, con Vieira-Ekdal in mezzo, mentre davanti con Rigoni e Quagliarella potrebbe essersi Caprari. Si proverà comunque a recuperare fino all'ultimo l'ex Napoli e Bologna.