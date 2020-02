vedi letture

Le probabili formazioni di Hellas Verona-Cagliari: Maran senza Nandez ma recupera Rog

25^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Dopo il tre su tre europeo, per le squadre italiane occhi fissi sull'obiettivo nazionale e sulla conquista dei tre punti nel weekend: dopo l'anticipo del Rigamonti, oggi altre tre sfide e domani il programma si completerà con le rimanenti sette sfide. Di seguito le probabili formazioni della sfide del 25° turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime sulla gara del Bentegodi, che potrete seguire su TMW o in tv sulle frequenze di DAZN:

COME ARRIVA L'HELLAS VERONA - La difesa, impermeabile a Udine, sarà la stessa schierata contro i bianconeri: spazio dunque a Gunter insieme a Rrahmani e Kumbulla. Faraoni rimane in dubbio per la botta alla caviglia rimediata in Friuli, dovrebbero essere dunque Adjapong e Lazovic ad agire sulle corsie, mentre in mediana sarà compito di Pessina fare le veci dello squalificato Veloso, al fianco di Amrabat. Mini-emergenza in attacco: Borini e Pazzini sono ai box, testa a testa Di Carmine-Stepinski, col primo in leggero vantaggio per completare il reparto con Verre e Zaccagni.

COME ARRIVA IL CAGLIARI - In vista della difficile trasferta di Verona Maran recupera gli acciaccati Cacciatore, Ceppitelli e, soprattutto, Rog: tutti e tre dovrebbero partire titolari, nell'undici in cui mancherà lo squalificato Nandez. Torna però Nainggolan, che agirà al fianco di Joao Pedro alle spalle di Simeone. A centrocampo oltre all'ex Napoli ci saranno Ionita e Cigarini, anche se quest'ultimo - influenzato - potrebbe lasciare spazio a Oliva. In difesa rientrano sia Cacciatore che Ceppitelli, quest'ultimo schierato al fianco di Pisacane, con Pellegrini a sinistra e Cragno in porta.