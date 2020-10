Le probabili formazioni di Liverpool-Midtjylland: Klopp blinda la porta con Alisson

vedi letture

É di nuovo tempo di Champions League, con le gare del secondo turno in programma tra stasera e domani. Nel girone D il Liverpool, vincitore dell’edizione 2018/19, debutta ad Anfield ospitando la matricola Midtjylland, alla prima uscita assoluta in trasferta nella massima competizione continentale dopo essere stata maltrattata dall’Atalanta (0-4) nel match di esordio giocato una settimana fa. Per i Reds la possibilità di allungare in classifica, dando continuità al sofferto successo di misura sull’Ajax.

COME ARRIVA IL LIVERPOOL – Il recupero lampo di Alisson è la notizia migliore per Klopp. Risolto il problema alla spalla, il portiere brasiliano è tornato tra i pali nella vittoria sullo Sheffield United che è valsa l’aggancio in vetta ai cugini dell’Everton. Il grave infortunio rimediato nel derby da Van Dijk ha complicato i piani del tecnico, costretto ad arretrare Fabinho per ovviare all’assenza del suo perno difensivo. Contro i danesi non ci saranno nemmeno Thiago, Matip e Keita. Possibile la conferma del 4-2-3-1, con Diogo Jota, Firmino e Manè alle spalle di Salah.

COME ARRIVA IL MIDTJYLLAND – La brutta sconfitta contro l’Atalanta è stata già dimenticata, grazie alla bella rimonta in campionato sul campo del Brondby. Scontro diretto deciso da una rete a tempo scaduto del difensore Sviatchenko. La squadra di Priske è al comando solitario della Superliga danese. Senza Riis e con Hansen e Brumado in dubbio, si va verso uno schieramento a specchio, con Evander e Cajuste centrali di centrocampo. Kaba centravanti, supportato da Dreyer, Mabil e Sisto.