Le probabili formazioni di Sassuolo-Torino: Berardi, Djuricic e Caputo certi del posto

Coppe archiviate, è già tempo di pensare al campionato per le venti squadre di Serie A. Tra Covid-19 e stanchezza derivante dagli impegni infrasettimanali, non sarà facile per nessuno, ma Sassuolo e Torino almeno hanno avuto una intera settimana per preparare la sfida si stasera. Di seguito le ultime di formazione raccolte dai nostri inviati:

COME ARRIVA IL SASSUOLO - Il Sassuolo di De Zerbi non vuole farsi prendere dall'ansia e sogna una vittoria per tre notti da primato. Romagna, Magnanelli, Schiappacasse e Defrel gli indisponibili per infortunio, Toljan out causa Covid. Da verificare anche le condizioni di Chiriches che entra in ballottaggio con Ayhan e Marlon per un posto al fianco di Ferrari al centro della difesa, davanti a Consigli. Sulle fasce scelte obbligate con Muldur e Kyriakopoulos. Obiang sfida Maxime Lopez e Bourabia per affiancare Locatelli in mezzo al campo ed è in leggero vantaggio sulla concorrenza. Dubbi in attacco con Haraslin e Raspadori in lizza per una maglia da titolare. Sicuri del posto Berardi, Djuricic e Caputo.

COME ARRIVA IL TORINO - Una novità dal primo minuto rispetto al Cagliari ci sarà: è rappresentata da Bremer, in vantaggio su Lyanco per affiancare Nkoulou e provare a fermare il Sassuolo. Poi Vojvoda e Rodriguez sulle fasce, in mediana Rincon e Linetty con Meité in vantaggio su Gojak, nonostante l’opaca prestazione del franco-ivoriano nella sfida contro i sardi. Solito ballottaggio Verdi-Lukic, mentre Bonazzoli sarà al fianco di Belotti, con i due attaccanti che hanno avuto un’altra settimana per lavorare insieme e affinare l’intesa, Giampaolo si aspetta di vedere i primi miglioramenti. Squalificato Milinkovic-Savic e assenti i due calciatori colpiti da Covid-19. Indisponibile anche Izzo, alle prese con alcune noie muscolari.