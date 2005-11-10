Juventus-Rennes, le probabili formazioni: Spalletti punta su Kolo Muani e Woltemade

Torna l’Europa League, con la 3^ giornata della League Phase. Tra le sfide in programma c’è Juventus-Rennes, con i bianconeri che vogliono proseguire nella loro striscia di vittorie europee in stagione e riscattare la clamorosa caduta in campionato contro la Lazio. Occhio però ai francesi, che nelle prime 2 giornate hanno raccolto 4 punti. Appuntamento alle ore 18.45 all’Allianz Stadium di Torino, dirige la sfida il Sig. Morten Krogh.

Come arriva la Juventus

“Giocheranno Kolo Muani e Woltemade”: questo ha dichiarato Luciano Spalletti in conferenza stampa. Non c’è dubbio dunque che siano loro i riferimenti offensivi nel 3-5-2 della Juventus, con McKennie arretrato nella zona nevralgica del campo. L'ex Leeds farà compagnia a Sarr e Koopmeiners, potendo contare sulle corsie esterne sulla spinta di Celik e Cambiaso. Tra i pali ecco Vicario, protetto da una difesa composta da Gatti, Bremer e Kelly.

Come arriva il Rennes

Dovrebbe essere il 3-5-2 anche il modulo proposto dal primo minuto da Franck Haise. Davanti a Samba, linea difensiva a 3 con Ait Boudlal e Rouault braccetti mentre al centro Cresswell. Rongier faro della linea mediana, con ai lati Szymanski e Camara. Fasce affidate a Reynolds e Nagida, in un undici completato dal tandem avanzato formato dall'ex Lazio Dia e da Al-Taamari.