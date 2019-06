Le probabili formazioni di Colombia-Qatar - Zapata dal 1'

La Colombia per proseguire la striscia vincente ed ipotecare il passaggio del turno con una gara d'anticipo, il Qatar per continuare a stupire dopo il pareggio all'esordio contro il Paraguay e sognare una qualificazione che avrebbe del miracoloso: la sfida tra i cafeteros e la squadra asiatica, alla prima partecipazione alla Coppa America, è già decisiva per entrambe le formazioni che si affronteranno nella seconda giornata del girone B. La Colombia arriva con il vento in poppa dopo aver sconfitto l'Argentina nella gara iniziale mentre ancora più sorpresa, forse, ha destato il pari con il quale il Qatar ha fermato il Paraguay conquistando il primo punto in classifica. Ad arbitrare il match sarà il venezuelano Alexis Herrera.

COME ARRIVA LA COLOMBIA – Queiroz, alla sua seconda uscita nella rassegna sudamericana, mischia le carte e vara un po' di turnover per tenere tutti sulla corda. Il modulo sarà ancora una volta il 4-3-3 con il oonfermato Ospina tra i pali così come l'intero pacchetto arretrato composto da Medina, Mina, Sanchez e Tesillo. In mediana ci saranno Cuadrado, Barrios e Uribe mentre i tre davanti saranno James Rodriguez, Zapata – preferito a Falcao – e Martinez che prenderà il posto dell'infortunato Muriel per il quale la Copa America è già finita.

COME ARRIVA IL QATAR – Dopo il primo punto conquistato contro il Paraguay, il Qatar ha voglia di continuare a stupire. Felix Sanchez dovrebbe puntare nuovamente sul 4-4-1-1 con in porta Al Sheeb a difendere i pali con Hisham e Salman a formare la coppia difensiva di centrali mentre Hassan e Correia saranno i due terzini. In cabina di regia ci saranno Khoukhi, eroe della prima giornata con il gol che è valso il pari nella partita inaugurale, e Madibo con Al Haydos e Afif che si posizioneranno sugli esterni. In avanti ci sarà Hatem che giocherà a supporto dell'unica punta Alì Almoez.

LE PROBABILI FORMAZIONI

COLOMBIA (4-3-3): Ospina; Medina, Mina, D. Sanchez, Tesillo; James Rodriguez, Uribe, Barrios, Cuadrado; Martinez, D. Zapata. A disp: Vargas, Montero, Arias, Lucumì, Borja, Zapata, Cardona, Lerma, Diaz, Cuéllar, Falcao. Allenatore: Carlos Queiroz

QATAR(4-4-1-1): Al-Sheeb; Correia, Hisham, Salman, Hassan; Al Haydos, Khoukhi, Madibo, Afif; Hatem; Ali. A disp. Al Bakri, Hassan, Ali, Ismaeil, Al Hajri, Muhaza, Fathy, Boudiaf, Doozandeh, Abdulsalam, Al Heidos, A.Ali. Allenatore: Felix Sanchez