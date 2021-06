Burdisso presenta la Copa America: "Brasile strafavorito, ma punto tanto su Lautaro"

Nuovo braccio destro di Pradè alla Fiorentina, ma ovviamente anzitutto grande esperto di calcio sudamericano. Nicolas Burdisso, raggiunto da Tuttosport, presenta la Copa America: “Il valzer delle sedi, poi la possibile cancellazione totale dell’evento e, infine, la conferma del Brasile come unica sede è stata veramente un peccato. Bisogna sempre tentare di mettersi nei panni dei calciatori che prima non sanno in quale Paese giocheranno, poi non sanno se giocheranno realmente, quindi se giocheranno in una o due Nazioni ospitanti e, infine, chi avranno come compagni di squadra perché le liste delle Nazionali sono state cambiate fino all’ultimissimo momento”.

Brasile favorito.

“Credo che lo fosse già prima del cambio di sede. Adesso sono strafavoriti, Ma penso che anche l’Argentina stia facendo bene, c’è un ottimo ricambio generazionale”.

Sarà l’ultima Copa America di Messi?

“Potrebbe, e sarebbe davvero un peccato non solo per gli argentini ma per tutti gli appasionati di calcio al mondo. Sarebbe splendido vederlo alzare la coppa. L’argentina è appena dietro al Brasile. I craque? Punto tutto su Lautaro: spero sia quello che spacca in due le partite. Nel Brasile non puoi non dire Neymar”.