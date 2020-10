Le probabili formazioni di Juve-Barça - Senza CR7, ancora Morata-Dybala. Bonucci verso il sì

vedi letture

E' la partita più attesa del girone. Senza uno dei due protagonisti, ma pur sempre una delle più belle che questa fase a gruppi di Champions League può offrire. La Juventus ospita il Barcellona all'Allianz Stadium (fischio d'inizio ore 21) per la vetta del Gruppo F. Entrambe le squadre non hanno fallito il debutto europeo, rispettivamente con Dinamo Kiev e Ferençvaros. E da ambo le parti le cose in campionato non sono cominciate per il verso giusto: per la Vecchia Signora un solo successo sul campo, per i blaugrana soltanto due e soprattutto il peso dell'ultimo Clasico perso. Tra le tante cose, dunque, per Juve e Barcellona una chance di ripartire forte e fare un passo importante verso gli ottavi di Champions League.

COME ARRIVA LA JUVENTUS - Niente Cristiano Ronaldo. L'ultimo tampone effettuato dal fenomeno portoghese è risultato ancora positivo. Confermata, dunque, la coppia Morata-Dybala, quella scesa in campo anche con l'Hellas Verona, con Ramsey alle loro spalle. Andrea Pirlo, però, dovrà prendere decisioni importanti in difesa. Sul recupero di Bonucci c'è ottimismo e da questo potrebbe dipendere anche il modulo. Se l'ex Milan dovesse recuperare l'allenatore bianconero dovrebbe confermare la difesa a tre, con Demiral e Danilo a completarla. Senza, potrebbe passare al 4-4-2 con Frabotta titolare. Dubbi anche in mediana. McKennie è recuperato per la panchina, posto in cui dovrebbe sedersi anche Arthur. Bentancur è il favorito per affiancare Rabiot, con Cuadrado sulla fascia e Kulusevski dall'altro lato nel 3-4-1-2 a cui Pirlo ci ha abituati. Ci sarebbe anche la carta Chiesa, ma pare indirizzato verso la panchina.

COME ARRIVA IL BARCELLONA - Senza ter Stegen e Coutinho infortunati e Piqué squalificato, Ronald Koeman dovrebbe confermare il suo 4-2-3-1 che ha trionfato contro il Real Madrid. Davanti all'ex Neto tra i pali, scelte obbligate al centro della difesa: Araujo affiancherà Lenglet. Dietro Sergi Roberto potrebbe dare un turno di riposo a Jordi Alba, con Dest che scalerebbe dunque sulla corsia mancina. In mediana il grande ex Pjanic potrebbe essere il grande escluso, perché l'allenatore olandese pare intenzionato ad affidarsi alla coppia che gli dà maggiori garanzie Busquets-de Jong. Sulla trequarti tornerà titolare Griezmann insieme a Messi. Per l'ultimo posto Dembelé è in vantaggio su Pedri e Trincao. L'esperimento Ansu Fati falso nueve nel Clasico ha funzionato: per ora non si tocca.