Le probabili formazioni di Juventus-Frosinone - Torna Bonucci, c'è CR7

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il ventiquattresimo turno di Serie A si apre con il testacoda dello Stadium tra Juventus e Frosinone. Prima contro penultima, miglior difesa contro peggior attacco: gara che, almeno sulla carta, ha una sola grande favorita. I bianconeri domenica hanno ritrovato il successo con il netto tre a zero sul campo del Sassuolo, che ha spazzato via la pur moderata dose di inquietudine generata dai passi falsi con Atalanta e Parma. Nell'impegno che precede un momento topico della stagione come l'ottavo d'andata contro l'Atlético mister Allegri dovrà attingere a tutte le sue doti di gestore: l'imperativo è non steccare una contesa che consentirebbe di prolungare la striscia di imbattibilità in campionato, presentandosi nel migliore dei modi alla supersfida europea. I ciociari, di contro, bramano l'impresa: la vittoria di Genova ha rilanciato definitivamente nella bagarre salvezza la truppa di Baroni, che nel 2019 viaggia a una media di 1,5 punti a partita. All'andata decisero le reti di Cristiano Ronaldo e Bernardeschi: nei tre precedenti complessivi in A i canarini strapparono un punto ai bianconeri in una sola occasione, nel 2015, quando la zuccata in pieno recupero di Blanchard riprese il vantaggio illusorio di Zaza.

COME ARRIVA LA JUVENTUS - Restano ai box gli acciaccati Cuadrado e Douglas Costa. I dubbi in difesa si concentrano prevalentemente sull'out mancino: Alex Sandro è squalificato, possibile chance per Spinazzola, in leggero vantaggio su De Sciglio. Torna Bonucci al centro della linea, Chiellini è di nuovo arruolabile ma dalla panchina. Da valutare Rugani, alle prese con una noia al flessore: in caso di forfait è pronto Caceres, con Cancelo a chiudere il quadro in difesa. Pjanic in regia, duello Khedira-Emre Can per il centro-destra, l'altro interno sarà verosimilmente Bentancur. Davanti Allegri non pare intenzionato a far sconti: Ronaldo non riposa e dovrebbe agire nel tridente insieme a Mandzukic e Dybala.

COME ARRIVA IL FROSINONE - Out gli acciaccati Ariaudo, Simic, Ghiglione e Dionisi. Verso la conferma in toto la linea a tre schierata contro la Samp, con Goldaniga e Capuano ai lati di Salamon. Zampano e Beghetto sulle corsie, Viviani insidia Maiello per il ruolo di vertice basso: uno dei due si frapporrà tra Chibsah e Cassata. Pinamonti è recuperato, ma parte leggermente sfavorito sul match winner di Genova Daniel Ciofani. Ciano primo indiziato per fargli da spalla.

Ecco le probabili formazioni:

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Rugani, Bonucci, Spinazzola; Khedira, Pjanic, Bentancur; Dybala, Mandzukic, Ronaldo. A disposizione: Pinsoglio, Perin, De Sciglio, Chiellini, Caceres, Matuidi, Barzagli, Kean, Can, Bernardeschi. Allenatore: Massimiliano Allegri.

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Capuano, Salamon, Goldaniga; Zampano, Chibsah, Maiello, Cassata, Beghetto; Ciofani, Ciano. A disposizione: Iacobucci, Marcianò, Brighenti, Krajnc, Molinaro, Gori, Paganini, Sammarco, Valzania, Viviani, Pinamonti, Trotta. Allenatore: Marco Baroni.