Le probabili formazioni di Livorno-Salernitana - Diamanti sfida Calaiò

Fischio d'inizio questo pomeriggio alle ore 15:00.

Sarà Diamanti contro Calaiò. Ma soprattutto sarà Livorno contro Salernitana. Ci si gioca molto, forse tutto: i padroni di casa sono ad un passo dalla zona playout, bisogna tirarsi fuori il prima possibile da una situazione davvero scomoda. Tra i campani c'è qualche dubbio: i playoff sono possibili, l'ottavo posto è soltanto a quattro punti. Ma manca quella mentalità, la scintilla giusta per poter creare un connubio unico tra squadra e pubblico. Ma le storie nel calcio passano anche per partite come queste.

COME ARRIVA IL LIVORNO - Quattro punti in due gare, mica male per una squadra che deve assolutamente togliersi dalle zone pericolose. Sarà ovviamente lotta fino all'ultimo minuto utile, Breda lo sa benissimo. La forza è il collettivo, come spiega il tecnico labronico in conferenza stampa. Visto il probabile modulo della Salernitana, il Livorno potrebbe mettersi a specchio con Zima in porta, Gonnelli, Di Gennaro e Bogdan in difesa. Regia affidata a Luci e Salzano, con Diamanti perno alto del centrocampo a supporto di Raicevic e Giannetti. Porcino e Valiani agiranno sulle corsie esterne.

COME ARRIVA LA SALERNITANA - Nell'ambiente si vocifera un possibile addio di Gregucci. Le voci sono tante e sappiamo benissimo come funziona il mondo del calcio, ma sicuramente questa trasferta sarà molto importante per testare le vere ambizioni della squadra campana, che continua a faticare quando si parla di continuità. Ci si deve affidare all'esperienza, sarà 3-5-2 con Pucino, Migliorini e Gigliotti a protezione di Micai. Di Tacchio, Minala e Akpa Akrpo in mediana, con Casasola e Lopez sulle corsie. Calaiò e Jallow cercheranno di scardinare la difesa livornese.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LIVORNO (3-4-1-2): Zima; Gonnelli, Di Gennaro, Bogdan; Valiani, Luci, Salzano, Porcino; Diamanti; Raicevic, Giannetti.

A disposizione: Crosta, Neri, Boben, Eguelfi, Gasbarro, Fazzi, Kupisz, Rocca, Soumaoro, Dumitru, Gori, Murilo.

Allenatore: Roberto Breda

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Pucino, Migliorini, Gigliotti; Casasola, Di Tacchio, Minala, Akpa Akpro, Lopez; Calaiò, Jallow.

A disposizione: Lazzari, Vannucchi, Mantovani, Perticone, D. Anderson, Mazzarani, Memolla, Odjer, A. Anderson, Djuric, Orlando, Rosina, Vuletich.

Allenatore: Angelo Gregucci