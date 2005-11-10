Lecce-Juventus, le probabili formazioni
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Redazione TMW
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Oggi alle 14:00Probabili formazioni
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23.10.2026 14:00Probabili formazioni
La partita è in programma domenica 25 ottobre, ore 18.00, arbitra Maresca, diretta tv su DAZN e Sky
Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Lecce-Juventus:
Come arriva il Lecce
(da Lecce, Pierpaolo Verri)
Come arriva la Juventus
(da Torino, Camillo Demichelis)
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