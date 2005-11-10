Roma-Slovan Bratislava, le probabili formazioni: Pellegrini c'è, dubbio sul suo ruolo

Tra oggi e domani tornano le emozioni della Champions League, con Roma-Slovan Bratislava tra le partite in programma per la 3^ giornata della League Phase. Giallorossi in cerca di riscatto dopo la beffarda rimonta subita dal Real Madrid: servono i 3 punti alla squadra di Gasperini, per sbloccarsi in campo europeo e mettere un mattone importante quantomeno per la qualificazione ai playoff. Dall’altra parte, una delle compagini apparse più in difficoltà nei primi 2 turni visti i ko per 6-1 contro il PSG e per 3-0 contro lo Stoccarda. Appuntamento alle ore 21.00 allo stadio Olimpico di Roma, dirige la sfida il Sig. Sandro Scharer.

Come arriva la Roma

Gasperini dovrebbe optare per delle rotazioni rispetto alla gara vinta contro il Genoa. Nel suo 3-4-2-1 spazio a Gollini tra i pali, protetto da una difesa composta da Mancini, Ndicka ed Hermoso. In mezzo al campo De Roon e Pisilli, con ai lati Wesley e uno tra Molina e Lulli (l’argentino appare in vantaggio. Tra le linee Soulé e Pellegrini, che potrebbe però anche arretrare al posto di uno dei due centrocampisti centrali e lasciare spazio sulla trequarti a Mora. Malen - out in campionato per squalifica - titolare in avanti, con Castro pronto ad entrare a gara in corso.

Come arriva lo Slovan Bratislava

Yaya Touré risponderà con il 4-2-3-1 piazzando Blackman, Bajric, Markovic e Sandro Cruz davanti a Takac. La diga eretta in mezzo al campo dovrebbe essere composta da Pokorny e Mustafic, con Ibrahim a sua volta in corsa per una maglia da titolare. Sulla trequarti agirà un terzetto formato da Barseghyan, Martinez e Camara, in un undici iniziale completato da Sporar nel ruolo di punta centrale.