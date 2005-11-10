Torino-Monza, le probabili formazioni: Vlasic a supporto del tandem Simeone-Adams

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Torino-Monza:

Come arriva il Torino

Gli impegni sono ravvicinati, ma Abate non pensa al turnover per il suo Torino. Anche contro il Monza è orientato a confermare la difesa formata da Coco, Ismajli e Comuzzo, così come sulle fasce sono favoriti Belghali e Cacciamani. A centrocampo, invece, potrebbe esserci una rotazione: non riguarda Mandragora bensì Bragança, con Gineitis e Fitz-Jim in ballottaggio fino all’ultimo per far rifiatare il portoghese. Anche in attacco si continua sulla strada delle conferme, Vlasic sarà ancora a supporto del tandem Simeone-Adams. (da Torino, Emanuele Pastorella)

Come arriva il Monza

Nel Monza tornano disponibili Zeballos e Toure, oltre a Lucchesi che rientra dalla squalifica. Al centro della difesa, davanti al portiere Tornqvist, c'è comunque ancora spazio per Goglichidze, con Kouadio e Carboni a completare il reparto. A centrocampo ecco Birindelli e Mangas sulle corsie esterne, in mezzo Akinsanmiro e Foe Ondoa. Confermati Robinson e Dany Mota in attacco alle spalle di Varela.