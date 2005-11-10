Villarreal-Napoli, le probabili formazioni: Gilmour in mediana, Allegri cambia tra i pali

Dopo un lungo periodo di stop, dovuto anche alla pausa per le Nazionali, torna la Champions League. Tra le partite della 2^ giornata di League Phase figura Villarreal-Napoli, sfida tra due squadre in cerca di riscatto. All’esordio stagionale nella massima competizione europea, infatti, il sottomarino giallo ha perso per 3-2 contro il Borussia Dortmund mentre i partenopei sono stati battuti per 1-0 dell’Arsenal. Appuntamento alle ore 21.00 allo Stadio della Ceramica di Vila-real, dirige la sfida il Sig. Daniel Siebert.

Come arriva il Villarreal

Inigo Perez dovrebbe optare per il 4-4-2, piazzando Foyth e l’ex Juve Veiga davanti a Gulacsi in una difesa a 4 completata sulle corsie esterne da Mourinho e Romero. Le due fasce, per quanto riguarda il centrocampo, saranno la casa di Comesana e Moleiro. Saliba e Gueye giostreranno in mezzo, in un undici completato da Moreno e Mikautadze a fungere da giocatori offensivi.

Come arriva il Napoli

Qualche cambio da parte di Massimiliano Allegri rispetto alla vittoria contro il Frosinone, come il ritorno al 4-3-3. Davanti a Milinkovic-Savic, linea difensiva formata da Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin e Spinazzola. Lobotka guiderà il centrocampo, con ai lati Gilmour e De Bruyne. Come punta centrale Hojlund, in un tridente completato da Neres e Politano.