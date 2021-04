I giorni più a rischio per Pirlo. Tuttosport: "Col Napoli è un dentro o fuori"

Per Andrea Pirlo è l'ora più buia: la sua Juventus, pur avendo salvato la pelle nel derby, è tornata a mostrare tutti i difetti che ne hanno contrassegnato i momenti più complicati della stagione. La società assicura che il tecnico non rischierebbe in alcun modo il posto in caso di sconfitta contro il Napoli, ma secondo Tuttosport c'è già chi ipotizza clamorosi ribaltoni (che potrebbero coinvolgere Allegri) per mettere in sicurezza il piazzamento Champions. Di certo una vittoria nel recupero spazzerebbe via ogni scenario di questo genere, e rilancerebbe i bianconeri verso la prossima Champions.