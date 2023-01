Inter, CorSport: "Djalò l'erede di Skriniar. Massimo 15 milioni al Lilla"

vedi letture

Via Skriniar, dentro Djalò. L'Inter vuole il difensore portoghese in forza al Lilla per sostituire l'ex Samp. Djalò potrebbe varcare subito i cancelli di Appiano Gentile se il Psg andasse incontro alle richieste di viale Liberazione. Solo con un'offerta vicina ai 20 milioni di euro per la cessione di Skriniar, il suo sostituto arriverebbe a Milano entro la fine del mercato invernale. Nei giorni scorsi il club nerazzurro ha contattato l’entourage del portoghese, riscontrando un placet totale. Ma la dirigenza interista dovrebbe trovare l'accordo con il Lilla e l'offerta toccherebbe massimo 15 milioni. Non oltre. La bottega francese è cara, ma consapevole che il contratto del giocatore scade nel 2024. Qualora non si riuscisse ad affondare per Djalò, l'Inter volterebbe pagina e virerebbe su Scalvini dell'Atalanta.