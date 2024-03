L'apertura di Tuttosport: "Ferguson, solo Juve: nuovi contatti con l'entourage dello scozzese"

"Ferguson, solo Juve" recita il titolo principale scelto oggi da Tuttosport. Secondo il giornale torinese, infatti, la Juventus in Italia è l'unico club a fare sul serio per il centrocampista del Bologna e parla di "nuovi contatti con l'entourage dello scozzese".

Nel taglio alto ci si concentra invece sull'esplosione di Raoul Bellanova, che sogna la convocazione per il prossimo Europeo vista la grande stagione del Torino. Spazio anche per le lacrime di Vinicius in conferenza stampa con al centro il tema razzismo.

