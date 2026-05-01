Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, venerdì 1 maggio
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La presidenza della FIGC rappresenta uno dei temi principali delle prime pagine di oggi, venerdì 1 maggio. Scatto di Malagò: convince giocatori e allenatori, la presidenza per lui appare più vicina. Da un grande esperto a livello di poltrone a uno sul campo: Modric non vuole chiudere con l'infortunio, per lui un altro anno in rossonero per giocare la Champions oppure sarà addio al calcio.
Nel frattempo, ritorna la Serie A e il programma del weekend parte oggi con Pisa-Lecce. Domani tra le altre va in scena Como-Napoli: sfida determinante sia per la zona Champions che per lo scudetto.
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