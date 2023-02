Torino, la Premier chiama Schuurs. Tuttosport: "27 milioni per il mercato estivo granata"

Le tante voci che si sono susseguite sull'interessamento di diversi club di Premier per Schuurs, fanno pensare che la sua cessione in estate potrebbe finanziare il mercato del Torino, Considerando come funziona il mondo dalle parti di Cairo, se il difensore continuerà a proporre lo stesso rendimento del giorone di andate, sarà difficile rinunciare a un'offerta della premier, anche per quanto concernerà la proposta di ingaggio per il giocatore stesso, difficilmente pareggiabile dal Torino. In caso di sua partenza, il Torino potrebbe finanziare sia alcune operazioni di riscatto, sia l'arrivo di qualche rinforzo. Come cita Tuttosport, il riferimento è tra gli altri a Vlasic e Miranchuk.