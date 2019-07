© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il c.t. dell'Algeria Djamel Belmadi ha parlato ai microfoni di beIN Sports dopo l'entusiasmante successo nel recupero sulla Nigeria, che proietta le Fennecs in finale di Coppa d'Africa: "È difficile trovare le parole. Complimenti ai ragazzi per il lavoro svolto, hanno giocato così dall'inizio, nelle difficoltà, dopo una partita molto dispendiosa contro la Costa d'Avorio e in condizioni climatiche molto difficili. Abbiamo vinto contro la Nigeria, non una squadra qualsiasi, con grande forza atletica e velocità. Non avevo molti capelli, ma ora li ho persi tutti (ride, ndr)".