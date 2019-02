Atlanta United, presentato Frank de Boer: "Sarà una grande stagione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Frank de Boer è ufficialmente il nuovo allenatore dell'Atlanta United, campione in carica della MLS. Di seguito le prime parole del tecnico olandese: "Sarà un anno totalmente differente, non solo per il club ma anche per gli stessi giocatori e noi dobbiamo prepararci al meglio. Sono qui con molta fiducia che questa possa essere una grande stagione".