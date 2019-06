© foto di J.M.Colomo

Franck Ribery potrebbe sbarcare in Australia. Secondo le informazioni riportate da Fox Sports, l'esterno francese sarebbe stato contattato dal direttore sportivo dei Western Sydney Wanderers ed ex difensore del Bayern Monaco, Markus Babbel, che ha dichiarato: "Ho parlato con il presidente e non possiamo permettercelo. Tuttavia le porte per lui sono aperte e qui starebbe bene con la famiglia, avrebbe una vita perfetta".