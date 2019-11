Boca, De Rossi sarà a disposizione per la sfida contro il Velez

Gustavo Alfaro, tecnico del Boca, ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida contro il Velez, in programma domenica. E c'è una piacevole sorpresa per gli Xeneizes, perché Daniele De Rossi torna a disposizione del tecnico dopo oltre un mese. L'ex capitano della Roma ha superato l'affaticamento muscolare che lo ha costretto a saltare anche le due sfide di Copa Libertadores con il River Plate.

📋 ¡Estos son los 21 convocados para el partido del domingo ante @Velez en Liniers!#VamosBoca 👊 pic.twitter.com/WvtTXq4m14 — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) 8 novembre 2019