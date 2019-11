Boca, Riquelme si candida come vicepresidente e sposta il match d'addio

Juan Román Riquelme ha dichiarato che la sua partita d'addio, prevista per il 12 dicembre alla Bombonera, dovrà essere spostata. Lo ha dichiarato l'ultimo Diez (che si è ritirato nel 2015) a Fox Sports: una decisione presa a causa della vicinanza delle elezioni per il nuovo presidente del Boca Juniors, che si svolgeranno il primo fine settimana di dicembre, e che coinvolgeranno direttamente Riquelme, candidato vice-presidente nella lista di Ameal e Pergolini: "Penso sia normale. La mia festa deve essere qualcosa di divertente e non credo sia giusto farlo quando ci sono le elezioni. La cosa più importante è il club. Spero che mi daranno il permesso di giocare a giugno, prima della Copa America; potrebbe essere un buon momento. MI ero preparato per dicembre, ma dovrò aspettare. Spero che il nostro club sia gestito nel migliore dei modi, a prescindere da chi vincerà, e che mi venga dato il permesso a giugno. Insisterò perché ci sia Messi, mi piacerebbe vederlo giocare qualche minuto con mio figlio".