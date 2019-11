© foto di Imago/Image Sport

Un gol di Lionel Messi ha regalato la vittoria all'Argentina nell'amichevole contro il Brasile. Thiago Silva, capitano della selezione di Tite, ha però fatto polemica contro la Pulga nel post-partita: "Beneficia dell'ammirazione che tutti hanno nei suoi confronti, arbitri inclusi, per fare e disfare, condizionando le decisioni dei direttori di gara. E' così che controlla il gioco. In due occasioni ha commesso fallo e l'arbitro non ha fatto nulla. Ci ha litigato, eppure l'arbitro ha continuato a ridere. Io credo che si debba mettere da parte l'ammirazione quando si è protagonisti di una partita", le sue parole riportate da Marca.