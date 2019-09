© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Yannick Ferreira Carrasco è già stufo dell'esperienza che sta vivendo in Cina al Dalian Yifang e lo ha confermato ai microfoni di RTBF: "Il ritorno in Europa è stata un'opzione già nella passata finestra di mercato, volevo tornare per motivi personali, non è che non mi piaccia il calcio cinese ma vorrei tornare a stare vicino alla mia famiglia e giocare in un grande torneo. Ho parlato con diversi club ma è difficile lasciare la Cina. Adesso mi sto concentrando sul finale di questo campionato, poi vedremo a gennaio cosa succede".