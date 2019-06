Cina, buona la prima per il ct Lippi: 2-0 in amichevole contro le Filippine

© foto di Andrea Piras

Buona la prima per Marcello Lippi nella sua seconda parentesi alla guida della nazionale cinese. In una partita amichevole giocata a Guangzhou, la Cina ha battuto per 2-0 le Filippine con le reti di Wu Xi al 14' e Zhang Xizhe al 54'. Filippine in dieci nella ripresa per l'espulsione di Sato.