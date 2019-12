Cina, Cannavaro vince col Guangzhou: "Mi merito la conferma"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' una rivincita non da poco quella di Fabio Cannavaro che ha vinto con il Guangzhou Evergrande il campionato cinese dopo aver rischiato anche l'esonero. Ora la prossima partita è sul rinnovo: "So che sono stati fatti molti nomi per sostituirmi, compresi Mourinho, Zidane e Scolari, e che i tifosi di un club del livello dell'Evergrande sperano sempre di avere i migliori allenatori in circolazione - le parole riportate da SportMediaset - Quindi chi siede su questa panchina deve affrontare certe pressioni. Io non sono perfetto, è chiaro, ma è impossibile piacere a tutti". "Spero di ridurre ulteriormente l'età media della squadra, avere cambi migliori e continuare a fornire nuovi talenti per la nazionale". Con la necessità di svecchiare la rosa e i tanti problemi di inizio stagione Cannavaro definisce questa vittoria "un miracolo" e il centrocampista brasiliano Paulinho "un supereroe".