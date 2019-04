CONCACAF Nations League, Stati Uniti sorteggiati contro il Canada

Definiti i raggruppamenti della CONCACAF Nations League, strutturata come la versione europea. In Lega A gli Stati Uniti se la vedranno con Canada e Cuba mentre al Messico tocca Panama e Bermuda.

.@Concacaf Nations League Groups are defined!

What matchup are you most looking forward to? #CNL pic.twitter.com/kpsQja1qJj

— Concacaf Nations League (@CNationsLeague) 28 marzo 2019