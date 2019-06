© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Grande spettacolo e tanti gol tra Guinea e Madagascar, gara valida per il Girone B della Coppa d'Africa terminata 2-2. La Guinea è passata in vantaggio al 34' con il gol di Kaba ma nella ripresa ha subito la rimonta del Magascar che ha segnato prima con Anicet e poi con Andria. Ma al 66' ci ha pensato Kamano che su rigore al 66' ha trovato il 2-2 finale trasformando un calcio di rigore. Con questo punto Guinea e Madagascar non riescono a rispondere alla Nigeria che ora è in testa da sola in testa alla classifica del Girone.

COPPA D'AFRICA - GIRONE B

Nigeria-Burundi 1-0

Guinea-Madagascar 2-2

Classifica: Nigeria 3, Guinea 1, Madagascar 1, Burundi 0