© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Algeria vince la sfida al vertice del Gruppo C della Coppa d'Africa. Nella sfida terminata pochi minuti fa, i norafricani hanno battuto per 1-0 il Senegal, staccando così il pass per gli ottavi. Decisiva la rete di Belaili al 49'. Algerini a punteggio pieno dopo due partite, stasera chiuderà il quadro Kenya-Tanzania.

CLASSIFICA GRUPPO C

Algeria 6

Senegal 3

Kenya 0

Tanzania 0