Coppa d'Africa, i convocati della RD Congo: Bakambu la stella

Questa la lista dei ventitre giocatori convocati dalla Repubblica Democratica del Congo per la Coppa d'Africa del 2019.

Portieri: Ley Matampi (Al-Ansar, Arabia Saudita), Parfait Mandanda (Dinamo Bucarest, Romania), Anthony Mossi (Chiasso, Svizzera)

Difensori: Issama Mpeko (TP Mazembe,), Shabani Djuma (AS Vita Club Kinshasa), Arthur Masuaku (West Ham United, Inghilterra), Ngonda Muzinga (AS Vita Club Kinshasa), Marcel Tisserand (Wolfsburg, Germania), Wilfried Moke (Ankaragucu, Turchia), Christian Luyindama (Galatasaray, Turchia), Beaubo Ungenda (1° Agosto, Angola)

Centrocampisti: Youssuf Mulumbu (Celtic Glasgow, Scozia), Chancel Mbemba (Porto, Portogallo), Paul-José Mpoku (Standard Liegi, Belgio), Jacques Maghoma (Birmingham City, Inghilterra), Tresor Mputu (TP Mazembe), Merveille Bope Bokadi (Standard Liegi, Belgio)

Attaccanti: Cedric Bakambu (Beijing Gouan, Cina), Britt Assombalonga (Middlesbrough, Inghilterra), Jonathan Bolingi (Royal Anversa, Belgio), Chadrack Akolo (Stoccarda, Germania), Yannick Bolasie (Anderlecht, Belgio), Elia Meshack (Tp Mazembe).