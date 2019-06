© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Buona la prima per l'Uganda che ha battuto 2-0 il DR Congo nella prima gara del girone. Decisive le reti di Kaddu nel primo tempo e Okwi nella ripresa per l'Uganda che con questa vittoria raggiunge a 3 punti l'Egitto in testa alla classifica del Gruppo A.

COPPA D'AFRICA - GRUPPO A

Egitto-Zimbabwe 1-0

DR Congo-Uganda 0-2

Classifiche: Uganda 3, Egitto 3, Zimbabwe, DR Congo.