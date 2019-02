Coppa d'Asia, l'Australia si rialza: 3-0 alla Palestina

© foto di Richard Sellers/Sportsphoto

Rialza la testa l'Australia. I socceroos, dopo il ko nella partita d'esordio in Coppa d'Asia contro la Giordania, vincono contro la Palestina: 3-0 il risultato finale grazie alle reti di MacLaren (18') e Mabil (20'), Giannou (90'). Gli aussies si ritrovano ora al secondo posto nel girone e sarà sufficiente non perdere la terza e ultima partita contro la Siria per garantirsi l'accesso agli ottavi di finale.