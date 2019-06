Corea del Sud, rimonta epica del Gangwon: dallo 0-4 al 71' alla vittoria

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dalla Corea del Sud arriva una pagina epica di calcio, ed in particolare di quell'aspetto del gioco che vede una squadra ritrovarsi sotto e riuscire a recuperare nel giro di pochi minuti. Le rimonte non sono certamente una novità, ma quella messa in atto dal Gangwon nella partita di campionato che lo vedeva opposto al Pohang, ha qualcosa di incredibile. Al minuto 71 infatti gli ospiti conducevano di ben quattro reti, e sul punteggio di 0-4 chiunque potrebbe aver pensato che l'incontro fosse ormai finito. Non i calciatori di casa che, con Jae-Wan Jo autore di una tripletta sugli scudi, hanno dato il via ad un comeback epico, che ha visto ben tre reti arrivare nei minuti di recupero. L'ultima, al 96', firmata Jung-Jo Gook, ha regalato una vittoria indimenticabile alla sua squadra. Secondo molti si tratta della più grande rimonta mai registrata nella storia del calcio professionistico.