© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Impegnato nella Coppa D'Africa con la Costa d'Avorio, Serge Aurier si è detto fiducioso nella sua nazionale: "Sappiamo tutti che è una grande competizione. Siamo pronti a difendere la nostra nazione. La Costa d'Avorio è pronta. Siamo venuti in Egitto con una squadra che stiamo costruendo, una squadra abbastanza giovane. Cercheremo di andare il più lontano possibile. Per alcuni, questa è la prima Coppa d'Africa. Ma l'ambizione rimane la stessa, vogliamo rappresentare al meglio il paese. E perché no, magari vincere come nel 2015", ha detto il giocatore del Tottenham.